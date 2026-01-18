L' Artico i dazi Usa e l' infantilismo Ue

L'attuale contesto internazionale vede l'Artico al centro di tensioni tra USA e Europa. Recenti dichiarazioni e prese di posizione evidenziano la complessità delle relazioni tra le potenze, con particolare attenzione alle politiche commerciali e alle influenze geopolitiche. In questo scenario, anche figure italiane si sono pronunciate, riflettendo le sfide e le strategie di un'Italia che si confronta con interessi globali e dinamiche emergenti.

L'opposizione ha scoperto la Groenlandia. Giuseppe Conte ieri ha indossato la tuta artica e tuonato contro Meloni e «l'Italia vassalla» di Donald Trump. Guido Crosetto ha riassunto così la mossa dell'invio di truppe europee tra i ghiacci: «15 soldati mandati in Groenlandia. Mi chiedo a fare cosa? Una gita? 15 italiani, 15 francesi, 15 tedeschi: mi sembra l'inizio di una barzelletta». Lo è, ma è anche una tragedia, perché rivela il problema del prima (che innesca il dopo, i dazi americani), cioè la risposta data alla Casa Bianca da Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Olanda e Finlandia che hanno deciso di inviare un manipolo di soldati in Groenlandia.

