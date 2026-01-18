La città ha un nuovo festival: " BArchitettura - dialoghi sulla contemporaneità ". Ideata dall’assessorato alla Cultura, guidato da Manuela Maffioli, la rassegna diffusa nasce in collaborazione con l’ Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, il Politecnico di Milano, l’ Università Liuc di Castellanza e il Liceo Artistico Candiani. È un progetto triennale, che indaga l’architettura a 360gradi: la prima edizione si svolgerà dal 5 all’8 febbraio con eventi sul territorio e ha per titolo "Costruire" (nel 2027 sarà "Abitare", nel 2028 "Vivere"). L’Ordine degli Architetti darà crediti formativi ai partecipanti iscritti, ma la proposta non è per i soli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’architettura per tutti. Spazi, progetti e idee diventano un festival

Leggi anche: Architettura, oncologia e comunità: a Catania presentato il modello “Spazi di vita”

Leggi anche: Quando l’architettura cura: il potere degli spazi sul nostro benessere raccontato da Silvia Moneti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’architettura per tutti. Spazi, progetti e idee diventano un festival - Ideata dall’assessorato alla Cultura, guidato da Manuela Maffioli, la rassegna diffusa nasce in collaborazione con l’ ... ilgiorno.it