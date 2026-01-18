A metà stagione, si evidenzia come Lang, Beukema, Lucca, Gutierrez e Marianucci non abbiano ancora dimostrato pienamente il proprio valore. Le decisioni sul rendimento della squadra si basano sui risultati ottenuti in campo, lasciando poco spazio a giudizi basati su investimenti o aspettative iniziali. La situazione attuale riflette l’importanza di analizzare obiettivamente le prestazioni, senza lasciarsi influenzare da supposizioni o valutazioni premature.

A metà della stagione calcistica sono chiare le indicazioni del campo, poco appellabili le sentenze che riferiscono di investimenti ben fatti e altri che non hanno prodotto gli esiti sperati. Il Napoli è stato applaudito e apprezzato per una campagna acquisti da più parti definita sontuosa, indicato come autorevole pretendente al titolo di campione d’Italia, un evento storico assoluto se si avverasse. Il tempo, e anche il campo, ha però cambiato le carte in tavola e forse gli stessi che ad agosto hanno esaltato la campagna acquisti adesso parlano e scrivono apertamente di flop. Provo ad analizzare questo presunto flop. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang, Beukema, Lucca, Gutierrez, Marianucci hanno avuto la possibilità di mostrare il proprio valore? La risposta è no

Il Napoli ha pagato tantissimo calciatori impalpabili: Lang, Beukema, Lucca, Gutierrez (Corbo)

Il mercato estivo del Napoli ha visto investimenti consistenti in calciatori che, finora, non hanno mostrato il rendimento atteso. Tra i nomi più discussi ci sono Lang, Beukema, Lucca e Gutierrez, considerati spesso impalpabili sul campo. Nonostante gli investimenti elevati, la loro presenza non ha ancora contribuito in modo significativo alla squadra, sollevando interrogativi sulla strategia di mercato e sulle aspettative riposte in questi acquisti.

Napoli, Marianucci dice addio: non convocato contro la Lazio? Incerto il futuro di Lang e Lucca

Napoli annuncia l’assenza di Marianucci dalla lista dei convocati contro la Lazio, segnando un possibile addio. La trattativa per il prestito alla Cremonese si avvicina alla conclusione, con un accordo prossimo alla firma. Restano ancora da chiarire le prospettive di Lang e Lucca, mentre si definisce il futuro di Marianucci, in un contesto di mercato ancora in evoluzione.

56' - Doppio cambio per noi: Elmas, Beukema Politano, Lang #NapoliSassuolo 1-0 x.com

Il vero flop del Napoli finora non è Noa Lang. Beukema ha forse bisogno soltanto di tempo. - facebook.com facebook