Lang al Galatasaray il Napoli prova il grande colpo in attacco | nel mirino un top player della Serie A

Il Napoli si concentra sul mercato in attacco, cercando un sostituto di Noa Lang dopo la sua partenza. La società azzurra valuta diversi profili di alto livello, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e rispondere alle esigenze dell’allenatore Antonio Conte. La ricerca si concentra su un top player della Serie A, in grado di contribuire al progetto e mantenere gli standard qualitativi della squadra.

Il Napoli guarda avanti e pianifica il futuro del proprio attacco. Dopo l’addio di Noa Lang, il club azzurro è chiamato a individuare un degno successore capace di alzare il livello qualitativo della rosa e, soprattutto, di soddisfare le richieste di Antonio Conte. Il desiderio della società partenopea è chiaro: mettere a disposizione del nuovo allenatore un grande attaccante, in grado di fare la differenza sin da subito e di diventare un punto di riferimento del progetto tecnico. In queste ore, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, spicca quello di Ademola Lookman. L’esterno offensivo dell’Atalanta, protagonista di stagioni di alto livello in Serie A e in campo europeo, rappresenta un profilo che piace molto per caratteristiche tecniche, duttilità e capacità realizzativa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli. La società turca intende rafforzare la propria rosa con l’acquisto temporaneo del giocatore, valutando le condizioni della trattativa. La situazione rimane in fase di definizione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali da entrambe le parti.

