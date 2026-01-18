L’analisi tecnica evidenzia l’importanza di concedere minuti a Imbrò, favorendo la sua crescita con il gruppo. Coach Caja sottolinea l’approccio equilibrato, evidenziando un avvio morbido ma richiedendo attenzione. La differenza di punteggio, 121-77, dimostra che la Effe, al di là dei primi minuti, ha gestito la partita con solidità e autorità.

Valutazioni ben differenti, 121-77, segno che la Effe, fatta eccezione per i primi minuti di gara, ha fatto la partita con autorevolezza. "Faccio i complimenti a Mestre – dice coach Caja –, che nonostante le assenze importanti ha giocato una partita seria. Noi abbiamo iniziato a sprazzi, non siamo partiti bene come avremmo dovuto. Avevo chiesto solidità nei primi minuti, invece ci abbiamo messo 5’ per entrare in partita. Dobbiamo stare più attenti sotto quell’aspetto. Non abbiamo giocatori veterani che possono sottovalutare le partite, dobbiamo evitare i cali di concentrazione". Cinque uomini in doppia cifra, 28 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’analisi del tecnico: "Giusto dare minuti a Imbrò. Deve crescere con i compagni». Coach Caja, bastone e carota: "Inizio morbido, serve attenzione»

