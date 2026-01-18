L' amara scoperta | trovato un cadavere nell' azienda del marito di Federica Torzullo

Nella sede dell'azienda del marito di Federica Torzullo, una donna di 41 anni di Anguillara Sabazia, è stato rinvenuto un cadavere. Federica, scomparsa dall’8 gennaio, non è ancora stata trovata. La scoperta solleva interrogativi sulle circostanze di questa vicenda, che sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale. La procura ha avviato le indagini per chiarire i fatti e stabilire eventuali responsabilità.

È stato trovato un cadavere presso la sede dell'azienda del marito di Federica Torzullo, la quarantunenne 41enne di Anguillara Sabazia (provincia di Roma) di cui si sono perse le tracce dall'8 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in via comunale di San Francesco e sono in corso le operazione di recupero e identificazione del corpo. Giusto ieri era arrivato un comunicato della Procura di Civitavecchia in merito alla vicenda di Federica Torzullo: "Emergono divergenze, allo stato, insanabili sul punto che impongono al P.M. l'iscrizione di Carlomagno Agostino Claudio nel registro degli indagati: è il solo a lasciare casa venerdì 9 gennaio di mattina portandosi al lavoro, fornendo una versione sui suoi movimenti di quella giornata e sui rapporti con la moglie Federica contraddittoria e illogica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

È stato rinvenuto un cadavere presso la sede dell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio. La notizia, confermata dall’Adnkronos, rappresenta un nuovo passo nelle indagini relative alla scomparsa della donna, di 41 anni. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del ritrovamento e le eventuali implicazioni nel caso.

