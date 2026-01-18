L' altro lato del calcio in Arabia | in casa del Jeddah Sc 27mila posti e 27 spettatori

L’altra faccia del calcio in Arabia si rivela tra realtà diverse e contrasti evidenti. Dal Jeddah SC, con 27 mila posti e solo 27 spettatori, alle esperienze inaspettate come una cena in una tenda beduina nel deserto o un accesso limitato alla Mecca. Questi dettagli offrono uno sguardo più approfondito sulla complessità e le sfumature dello sport e della cultura araba, oltre le immagini più note di Ronaldo e della Saudi Pro League.

Tra la cena in una tenda beduina in un'oasi nel deserto all'ingresso proibito alla Mecca, per finire davanti a un cancello chiuso e guidare a folle velocità verso il match da vedere: l'Arabia oltre Ronaldo e la Saudi Pro League Dici Arabia Saudita e - calcisticamente parlando - pensi a Cristiano Ronaldo, a Theo Hernandez e Simone Inzaghi, all'esplosione della Saudi Pro League, con centinaia di milioni sborsati per lanciare il campionato locale, o alla Supercoppa italiana, che più volte si è giocata tra Riad e Gedda. Inevitabile. E allora ecco che - dopo aver assistito al derby di finale tra Milan e Inter, nel nostro viaggio nel pallone versione "thè nel deserto", letteralmente vista la debordante ospitalità locale che ci ha permesso di partecipare da veri intrusi a una riunione di famiglia in un'oasi all'ombra della classica tenda, con tanto di banchetto, come potevamo non andare alla ricerca di un match del locale campionato?

