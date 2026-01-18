L'accordo per le Commissioni regionali in Campania è appeso ad un filo Anzi ad un questore

L’accordo sulle presidenze delle Commissioni regionali in Campania resta incerto, con nove posizioni da definire. La situazione è influenzata dalla figura del questore, considerata un elemento chiave per la conclusione dell’accordo. Si prevedono ulteriori incontri e possibili modifiche fino alla riunione del Consiglio prevista per il 21 maggio, mentre le nomine rimangono in sospeso, in attesa di una soluzione condivisa.

