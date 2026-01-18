Laboratorio musicale gratuito | dal mixaggio alla traccia finale Area Giovani accende i microfoni

Area Giovani, in collaborazione con il centro giovanile Sonika dell'associazione Ultimo Baluardo, avvia un laboratorio musicale gratuito dedicato all'home recording. Il percorso, rivolto agli adolescenti, comprende tutte le fasi della produzione musicale, dal mixaggio alla traccia finale. Un'opportunità per apprendere le basi del sound editing e della registrazione, offrendo strumenti concreti per sviluppare le proprie competenze artistiche in un contesto gratuito e accessibile.

Prende il via il primo laboratorio musicale dedicato all'home recording, un nuovo progetto che arricchisce l'offerta rivolta agli adolescenti e nasce dalla collaborazione tra Area Giovani e il centro giovanile Sonika, gestito dall'associazione Ultimo baluardo.

Avella, laboratorio musicale “L’arte del DJ” alla Pro Loco Clanis

Il 3 gennaio, presso la sede della Pro Loco Clanis ad Avella, si terrà l'incontro formativo “L’arte del DJ”. L’appuntamento, che inizierà alle 17:00, è rivolto a chi desidera approfondire aspetti legati alla musica e alla produzione musicale nel contesto del DJing. L’evento si svolge in Corso Vittorio Emanuele e rappresenta un’occasione per conoscere meglio questa disciplina in un contesto informale e dedicato alla formazione.

