L’abbraccio di Brescia La fiamma olimpica anche nel nome di Elena

A Brescia, la fiamma olimpica è stata accesa da Margherita Porro, velista di Chiari vincitrice della prima America’s Cup femminile, e da Vanessa Ferrari, quattro volte olimpionica e medaglia d’argento a Tokyo. Questo gesto simbolico rappresenta l’unione tra sport e tradizione, sottolineando l’importanza dell’impegno e della passione nel percorso verso i Giochi 2024. Un momento di valore che coniuga storie di eccellenza e dedizione.

Sono state Margherita Porro,velista di Chiari tra le vincitrici della prima America's Cup femminile del 2024, e Vanessa Ferrari, quattro volte atleta olimpionica e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo, ad accendere il braciere della fiamma olimpica a Brescia. Dieci minuti prima delle 20, le due campionesse, ultime tedofore, sono salite sul palco di piazza Vittoria per il momento più atteso, tra l'entusiasmo di migliaia di persone che hanno atteso l'arrivo della fiamma (tra gli interventi sul palco, anche quello di Ambra). La giornata bresciana era iniziata attorno alle 15, quando Edoardo Rovetta, tedoforo bresciano della Feel spor Ass aveva iniziato il percorso che da Sarnico, attraverso il ponte, ha portato la fiamma a Paratico e, da qui, a Iseo.

