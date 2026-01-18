L’abate lancia in orbita la basilica | Per il Millenario serve promozione

L’abate Mauro Maccarinelli, priore e dal 2022 abate dell’abbazia benedettina di Santa Maria del Monte, ha annunciato l’importanza di promuovere il Millenario della basilica, celebrato nel 2026. In occasione della cerimonia odierna alle 18, si rinnova l’impegno a valorizzare il patrimonio storico e spirituale del santuario mariano sul Colle Spaziano, sottolineando il ruolo della promozione per mantenere viva la memoria di questa ricorrenza centen

È toccato a dom Mauro Maccarinelli, dal gennaio 2020 priore e dal 2022 abate dell’ abbazia benedettina di Santa Maria del Monte dedicata alla vergine Assunta, il privilegio di guidare il santuario mariano sul Colle Spaziano nell’anno di grazia del millenario 1026-2026 la cui celebrazione avviene oggi alle 18 in basilica. Che cosa significa dom Mauro Maccarinelli fare memoria di questo evento? "Un’occasione irripetibile di riflessione e preghiera per la comunità benedettina e diocesana, ma anche cittadina per rafforzare il legame all’abbazia così importante per i cesenati e altri pellegrini". Come si connota il millenario? "Su un nutrito ciclo di convegni religiosi, culturali e artistici collegati alla nostra identità benedettina alla connessione con le tante realtà che ci circondano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’abate lancia in orbita la basilica: "Per il Millenario serve promozione" Leggi anche: Sotto la Basilica di San Pietro scoperto un segreto millenario: il murale che riscrive la storia del Vangelo Leggi anche: La Cina lancia il razzo Long March-12A Y1, secondo stadio in orbita Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Kevin Zeroli è un nuovo calciatore della Juve Stabia. Arriva in prestito secco dal Milan volutamente dal nostro Mister, dopo aver passato la prima parte di stagione al Monza. Infatti è proprio Ignazio Abate a lanciare definitivamente Kevin, affidandogli la fascia d - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.