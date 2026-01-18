La Volta Buona gli ospiti da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio

Da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, torna “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. In onda ogni giorno alle 14, la trasmissione propone approfondimenti e storie di attualità, offrendo uno spazio di informazione e confronto. Un appuntamento settimanale dedicato a temi di interesse pubblico, pensato per accompagnare il pubblico nel corso del pomeriggio con un approccio sobrio e rispettoso.

Lunedì 19 gennaio – tutti giorni fino a venerdì – torna "La Volta Buona" il programma condotto da Caterina Balivo, in onda alle 14.00 su Rai 1. Teatro, musica, senza rinunciare ai successi televisivi ed ai fenomeni di costume, con i protagonisti più amati dal pubblico e interviste, talk e momenti di intrattenimento. Spazio, come sempre, alle interviste "one to one". Tra gli ospiti il regista Massimiliano Bruno, attualmente al cinema con il nuovo film "Due cuori e due capanne", interpretato da Edoardo Leo e Claudia Pandolfi.

