La voce modifica la rappresentazione mentale del volto e riscrive la prima impressione sociale Uno studio dell’Università Milano-Bicocca

Una parola o il tono di voce possono riscrivere la rappresentazione mentale di una persona. Lo studio condotto da Matteo Masi e Marco Brambilla del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca, pubblicato su Social Psychological and Personality Science, dimostra come l’ascolto di poche parole sia sufficiente a modificare l’immagine del volto conservata nella mente. La ricerca sfida l’idea tradizionale della prima impressione come dato immutabile e rivela un meccanismo cerebrale di integrazione continua tra stimoli visivi e uditivi. Il lavoro introduce prospettive concrete per contesti applicativi che spaziano dal reclutamento alla giustizia, dalle interazioni digitali alla costruzione della fiducia nelle relazioni professionali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scoperta la prima “galassia fantasma”: la firma è dell’Università Bicocca

L’Università Bicocca ha annunciato la scoperta della prima “galassia fantasma”, un oggetto costituito principalmente da materia oscura senza stelle visibili, a circa 14 milioni di anni luce dalla Terra. Questa scoperta apre nuove prospettive per lo studio della formazione delle galassie e della materia oscura nell’universo.

