La voce di Monticelli | Parcheggi illuminazione e attenzione alle strade

L’inchiesta del Carlino su Monticelli analizza le principali criticità del quartiere, con particolare attenzione a parcheggi, illuminazione e sicurezza stradale. Attraverso le segnalazioni degli abitanti, si evidenziano le aree che richiedono interventi per migliorare la qualità della vita e la fruibilità delle vie. Questo approfondimento mira a fornire un quadro chiaro e obiettivo delle problematiche presenti, per favorire un dialogo costruttivo tra cittadini e amministrazione.

L’inchiesta del Carlino sulle problematiche dei quartieri di Ascoli fa tappa a Monticelli. Abbiamo fatto un giro lungo le vie del quartiere, per raccogliere le segnalazioni degli abitanti sugli aspetti da migliorare nella zona in cui vivono. "Nel nostro quartiere – dichiara Marco Filiaggi, edicolante – le strade sono dissestate e l’asfalto non viene rifatto spesso. Poi, vengono fatti pochi controlli sui cantieri esistenti. Servirebbero anche maggiori controlli dei Vigili urbani. Inoltre, l’illuminazione non è molto potente e servirebbero dei led più forti. Per la pulizia delle strade, si potrebbe fare di più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La voce di Monticelli: "Parcheggi, illuminazione e attenzione alle strade" Leggi anche: Alla Sgsd anche illuminazione e parcheggi Leggi anche: Inverno, scatta l'obbligo delle catene a bordo: ecco le strade umbre, attenzione alle sanzioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La voce di Monticelli: Parcheggi, illuminazione e attenzione alle strade. La voce di Monticelli: "Parcheggi, illuminazione e attenzione alle strade" - Le criticità emerse dal nostro viaggio, dove i residenti chiedono più controlli, nuovi servizi, negozi di prossimità e spazi di aggregazione. msn.com

Angelo R. Monticelli, cuoco per professione e per passione, entra a far parte dei redattori della Voce del Vomano. Angelo ha avuto il piacere di scrivere per noi un articolo intitolato "Homo Coquens, breve storia dell'animale che ha imparato a cucinare... E sta s - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.