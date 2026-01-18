La voce degli assicuratori | Aumentano incidenti e costi

In provincia di Ancona, due titolari di agenzie assicurative commentano i recenti dati di Facile.it, evidenziando un aumento di incidenti e costi nel settore. Mentre alcuni si aspettavano una diminuzione dei premi RC auto, le loro testimonianze suggeriscono che i rincari, seppur contenuti, sono legati a un incremento delle richieste di risarcimento e ai maggiori costi di riparazione. Un quadro che invita a riflettere sulle dinamiche attuali del mercato assicurativo locale.

In provincia di Ancona la ricerca di Facile.it non convince tutti. Due titolari di agenzia assicurativa del territorio, uno nel capoluogo e uno nell’entroterra, mettono in discussione l’idea di un calo dei premi RC auto e parlano piuttosto di rincari diffusi, seppur contenuti, legati all’aumento dei sinistri e dei costi di riparazione. "Le quietanze arrivano con un leggero aumento, spesso di poche decine di euro, conseguenza dell’andamento del nostro settore — dice Fabrizio Buscarini, titolare della Generali di Ancona — In provincia, almeno nell’ultimo anno, abbiamo registrato un incremento dei danni per colpa e un aumento dei costi di riparazione e manodopera, che porta le compagnie a prevedere un lieve aumento al momento dei rinnovi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La voce degli assicuratori: "Aumentano incidenti e costi" Leggi anche: Meno deputati, ma alla Camera aumentano i costi. M5s: “Senza il taglio degli eletti spesa molto più elevata” Leggi anche: Incidenti stradali, aumentano le vittime tra giovani e giovanissimi: al via la campagna di sensibilizzazione e prevenzione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La voce degli assicuratori: Aumentano incidenti e costi. La voce degli assicuratori: "Aumentano incidenti e costi" - Due titolari di agenzia assicurativa del territorio, uno nel capoluogo e uno nell’entroterra, mettono in discussione l’idea di un ... ilrestodelcarlino.it

Incidenti stradali, decessi in calo nel Piceno ma aumentano i sinistri e i feriti - È il quadro che emerge dall’analisi territoriale dettagliata dell’incidentalità stradale Istat 2024. corriereadriatico.it

