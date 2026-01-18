La vita d’amore Ritratto di Simone Weil La sua avventura esistenziale al riparo da qualsiasi ipocrisia

La vita d’amore. Ritratto di Simone Weil. La sua avventura esistenziale, caratterizzata da sincerità e profondità, si svolge lontano da qualsiasi ipocrisia. Le sue opere, tradotte e apprezzate in tutto il mondo, testimoniano la sua straordinarietà e il suo impegno autentico. Oggi come ieri, Simone Weil rimane un esempio di integrità e sensibilità, offrendo spunti di riflessione sulla condizione umana e sulla ricerca di senso.

Ammiriamo oggi, come ieri, Simone Weil. Le opere sue, o su lei, che ogni anno si stampano in Francia, e si traducono nelle maggiori lingue del mondo, convalidano il giudizio che già demmo su lei, ossia di donna straordinaria. Ne avemmo il senso leggendo La Pesan-Teur et la Gruce al suo apparire nel giugno del 1948. Ma quest’era una scelta e il riordinamento di pensieri tratti da manoscritti, lasciati in dono ad un suo protettore durante i gravi momenti della Resistenza; potevano, per ciò, essere stati orchestrati con arte, o con gran-de benignità. Un dubbio s’infiltrò in noi. Inoltre, la vita della Weil, la quale suscita meraviglia, poteva farci trasferire questa agli serkti suoi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

