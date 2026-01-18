La violenza invisibile – nella società nello sport e nella scuola | convegno a Roma

Il convegno “La violenza invisibile – nella società, nello sport e nella scuola” si svolgerà martedì 20 gennaio nella Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Promosso dall’onorevole Marco Perissa in collaborazione con l’onorevole Giovanni Quarzo, l’iniziativa intende affrontare le diverse forme di violenza che spesso restano nascoste nel contesto sociale, sportivo e scolastico. Un’occasione per riflettere e condividere strategie di sensibilizzazione e prevenzione.

ROMA – Martedì 20 gennaio, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si terrà il convegno "La violenza invisibile – nella società, nello sport e nella scuola", promosso dall'onorevole Marco Perissa in collaborazione con l'onorevole Giovanni Quarzo. L'iniziativa è curata da Saverio Montingelli, con il contributo delle associazioni Breaking the Silence e FDS – La Famiglia nel Diritto e nella Società. L'incontro rappresenta un'importante occasione di riflessione sulle forme di violenza invisibile che, pur manifestandosi in modo sottile, lasciano segni profondi e incidono significativamente sulla vita delle persone, in particolare dei soggetti più vulnerabili, con ricadute rilevanti sul benessere psico-fisico nei contesti sociali, sportivi e scolastici.

