La via delle rose Una storia di bellezza per la Valpolcevera in mostra al Cimitero di Staglieno

Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuato

Questa mattina, in via Piacenza nella zona di Staglieno, si è verificata una fuga di gas che ha comportato la chiusura temporanea al traffico e l’evacuazione di parte del cimitero. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori. La situazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti.

