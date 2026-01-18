la ue potrebbe eliminare le basi usa in caso di occupazione della groenlandia

L'Unione europea valuta la possibilità di eliminare le basi militari statunitensi in Europa nel caso di occupazione della Groenlandia. Questa misura rappresenterebbe una leva strategica e politica, riflettendo le tensioni e le dinamiche geopolitiche attuali. La decisione potrebbe avere ripercussioni significative sulla presenza militare e sulla collaborazione internazionale nella regione, evidenziando l'importanza di un equilibrio di potere tra le parti coinvolte.

Lo scrive l’Economist. L’Unione europea considera l’ipotesi di eliminare le basi militari americane in Europa come una leva sugli Stati Uniti nel caso di un tentativo di occupazione della Groenlandia. La pubblicazione osserva che il ritiro di basi come Ramstein in Germania renderebbe più difficile per gli Usa proiettare la forza in Medio Oriente e in Africa. Nonostante l’interesse dell’Europa per la presenza della NATO, questo potrebbe diventare uno strumento di deterrenza. Potrebbero anche essere prese misure economiche aggressive contro le aziende tecnologiche americane.https:t.meletteradamosca32528 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Rubio ha escluso un'invasione della Groenlandia e si è recato a Copenaghen per avviare negoziati ufficiali. Donald Trump sta considerando l'acquisto della regione, mantenendo aperta la possibilità di un intervento militare, sebbene questa opzione sembri meno probabile. La Casa Bianca cerca di ridimensionare le tensioni e di avviare un dialogo più pacato, nel contesto delle complesse questioni geopolitiche attuali.

Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese. In un contesto internazionale complesso, tali dichiarazioni evidenziano l'importanza della sovranità e del ruolo delle nazioni nell'ambito delle alleanze militari, mantenendo un equilibrio tra autonomia e collaborazione internazionale.

