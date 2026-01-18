La Tv sale a teatro. Mandelli inscena una serie di culto.

Stasera al Teatro Verdi di Monte San Savino va in scena

"Baby Reindeer", piccola renna, di Richard Gadd, con la regia di Francesco Frangipane, un one man show basato sulla reale esperienza di vittima di stalking dell’autore alla base dell’omonima miniserie Netflix, è lo spettacolo in programma stasera per la stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino. Prosegue il cartellone che unisce musica, prosa e spettacoli per famiglie con l’obiettivo di confermare il teatro come luogo di incontro, riflessione, divertimento e salute. La stagione, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, vede la conferma alla direzione artistica di Amanda Sandrelli e Luca Roccia Baldini per Officine della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

