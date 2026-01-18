Fondata nel 1284, questa trattoria vanta una lunga storia che attraversa i secoli. Tra le sue mura, si racconta che Napoleone stesso si sia fermato a riposare durante i suoi spostamenti. Un luogo che unisce tradizione e storia, testimone di un passato ricco di avvenimenti e di incontri memorabili, custodendo ancora oggi un’atmosfera autentica e senza tempo.

La leggenda narra che a ristorarsi tra quelle mura entrò persino Napoleone. E a leggere la data di fondazione sembra di imbattersi in un errore: 1284. Ma è così. L’esistenza dell’ Antica trattoria Bagutto di via Elio Vittorini 4 a Ponte Lambro è documentata già nel XIII secolo come locanda lungo la strada per Lodi. Ed è la più antica d’Italia, la seconda d’Europa. Un record tutto milanese. "Da oltre sette secoli è luogo di ristoro e accoglienza. Ha attraversato epoche storiche, trasformazioni urbane e sociali senza perdere la propria identità", scrive il Comune. "La cucina è quella tipica lombarda" spiega Gemma Bosoni (nella foto), che da 40 anni la gestisce – fino a poco tempo fa, insieme al compagno Fernando Cedrone, scomparso –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La trattoria nata nel 1284. Ai suoi tavoli ospitò Napoleone

Leggi anche: Matera, gioia alla Trattoria Paolangelo: è nata la piccola Aurora. Gli auguri alla famiglia del celebre locale dei Sassi

Leggi anche: La scuola si ribella ai tagli. Lunedì tutti in piazza Napoleone durante il consiglio provinciale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La trattoria nata nel 1284. Ai suoi tavoli ospitò Napoleone.

La trattoria nata nel 1284. Ai suoi tavoli ospitò Napoleone - La leggenda narra che a ristorarsi tra quelle mura entrò persino Napoleone. msn.com