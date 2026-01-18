La superpoliziotta l’esorcista le onlus anti-sette Chi sono i cacciatori di falsi guru e santoni a Roma
A Roma, cresce l’attività di gruppi e individui che si presentano come guaritori o guide spirituali, spesso sfruttando le vulnerabilità delle persone. Tra le figure più comuni ci sono esorcisti, cacciatori di falsi guru e santoni, oltre a onlus impegnate nel contrasto alle pratiche settarie. Questa realtà evidenzia un fenomeno in evoluzione, che richiede attenzione e consapevolezza per tutelare chi si trova coinvolto in queste dinamiche.
Roma è diventata uno dei principali laboratori italiani delle nuove forme di manipolazione psicologica: psicosette, guru digitali, santoni e sedicenti terapeuti che intercettano fragilità individuali e bisogni di senso, spesso muovendosi in una zona grigia tra spiritualità, benessere e abuso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Falsi guru, guaritori e santoni. Così Roma è diventata la capitale delle psicosette
Leggi anche: “Gigolò per caso 2 – La Sex Guru”: Prime Video svela la data d’uscita: chi sono le new entry
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.