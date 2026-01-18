La superpoliziotta l’esorcista le onlus anti-sette Chi sono i cacciatori di falsi guru e santoni a Roma

Da romatoday.it 18 gen 2026

A Roma, cresce l’attività di gruppi e individui che si presentano come guaritori o guide spirituali, spesso sfruttando le vulnerabilità delle persone. Tra le figure più comuni ci sono esorcisti, cacciatori di falsi guru e santoni, oltre a onlus impegnate nel contrasto alle pratiche settarie. Questa realtà evidenzia un fenomeno in evoluzione, che richiede attenzione e consapevolezza per tutelare chi si trova coinvolto in queste dinamiche.

Roma è diventata uno dei principali laboratori italiani delle nuove forme di manipolazione psicologica: psicosette, guru digitali, santoni e sedicenti terapeuti che intercettano fragilità individuali e bisogni di senso, spesso muovendosi in una zona grigia tra spiritualità, benessere e abuso. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

