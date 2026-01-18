La stretta di Valditara | Metal detector nelle scuole a rischio Va ripristinata l’autorità

???Roma, 18 gennaio 2026 – “Sono vicino ai genitori e a tutta la comunità scolastica così duramente colpita. Oggi sarò alla Spezia per un incontro con il prefetto e con la preside. Ho già parlato con lei e mi ha detto che la situazione lì è complessa”. All’indomani dell’omicidio di Abanoud Youssef, accoltellato all’interno dell’Istituto professionale Einaudi-Chiodo della Spezia, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia la possibilità di impiegare il metal detector nelle “scuole più problematiche” e richiama alla necessità di una “rivoluzione culturale”. Lo stesso ministro sarà oggi a La Spezia per partecipare al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La stretta di Valditara: “Metal detector nelle scuole a rischio. Va ripristinata l’autorità” Leggi anche: Valditara propone metal detector nelle scuole a rischio dopo la morte dello studente a scuola: “Serve una rivoluzione culturale su autorità e responsabilità” Leggi anche: Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La stretta di Valditara: “Metal detector nelle scuole a rischio. Va ripristinata l’autorità”; Metal detector nelle scuole, ecco il piano di Valditara: “Ma decideranno i presidi”; Piantedosi, dl sicurezza entro gennaio. Le opposizioni: Governo fallimentare; Meloni, stretta sulle baby gang: «Vietare armi da taglio». Pronto il provvedimento. Valditara: «Metal detector all’ingresso delle scuole». Decreto per vietare le lame - Come in certe scuole degli Stati Uniti della Gran Bretagna, come accade in alcuni istituti di Napoli e della sua provincia: ecco l’arrivo dei metal detector agli ingressi delle ... ilmessaggero.it

La Spezia, Valditara: consentire a presidi di installare metal detector - 'Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi ... notizie.tiscali.it

Valditara propone metal detector nelle scuole a rischio dopo la morte dello studente a scuola: “Serve una rivoluzione culturale su autorità e responsabilità” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato la morte dello studente accaduto a La Spezia durante l'intervista al programma "4 di Sera Weekend" su Retequattro. orizzontescuola.it

