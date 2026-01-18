La storia di Jenny Darone moglie di Lorenzo Insigne | un legame profondo con l’ex calciatore del Napoli

Jenny Darone, moglie di Lorenzo Insigne, ha condiviso con lui un legame forte e duraturo. La loro storia si caratterizza per la naturalezza e la stabilità, lontano dai riflettori del calcio. Jenny, sempre presente accanto all’ex calciatore del Napoli, rappresenta un punto di riferimento importante nella vita privata di Insigne, contribuendo a creare un equilibrio tra la carriera sportiva e la vita quotidiana.

Lorenzo Insigne è stato spesso al centro dell'attenzione grazie alla sua notorietà con il Napoli e con la Nazionale italiana. Nonostante la grande popolarità, la famiglia del capitano azzurro ha sempre mantenuto un profilo molto riservato, soprattutto sua moglie Jenny Darone. Originaria di Frattaminore, Jenny non ama particolarmente esporsi davanti alle telecamere e anche sui social, pur avendo numerosi follower. Condivide momenti della sua vita privata, tra il ruolo di moglie e quello di madre di Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Il suo nome all'anagrafe è Genoveffa, ma preferisce farsi chiamare Jenny.

Juan Cabal, giovane esterno sinistro classe 2001, ha confermato il suo legame con i colori bianconeri grazie alla rete decisiva a Bologna. La sua presenza in campo rappresenta un segnale di crescita e fiducia per la Juventus, sempre più affidabile e determinata. La vittoria al Dall’Ara testimonia l’importanza di questa promessa del calcio italiano nel progetto sportivo della Vecchia Signora.

