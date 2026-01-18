La storia della Fornace Curti Artigiani dall’era degli Sforza
La Fornace Curti, attiva dal 1400, rappresenta una parte significativa della tradizione artigianale milanese. Situata vicino alle Colonne di San Lorenzo, questa bottega ha contribuito alla realizzazione di formelle e mattoni per l’Ospedale Maggiore (Ca’ Granda). La sua storia si intreccia con quella dell’epoca degli Sforza, mantenendo viva la tradizione del cotto artigianale e contribuendo allo sviluppo architettonico di Milano.
"Artigiani del cotto dal 1400". La Fornace Curti fa parte della storia di Milano. La prima bottega era a due passi dalle Colonne di San Lorenzo e fu in questo laboratorio che si realizzarono formelle e mattoni sagomati per l’Ospedale Maggiore (Ca’ Granda). Tutto affidato alla Fornace di Giosuè Curti, nobile al servizio degli Sforza. La tradizione continua attraverso Daria Curti (nella foto, in alto a sinistra), moglie di Alberto, scomparso, che è la padrona di casa di questa cittadella di artisti in via Walter Tobagi 8, tra il Naviglio Grande e la Barona (la sede è rimasta invariata dall’inizio del ’900). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
