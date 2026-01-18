La Fornace Curti, attiva dal 1400, rappresenta una parte significativa della tradizione artigianale milanese. Situata vicino alle Colonne di San Lorenzo, questa bottega ha contribuito alla realizzazione di formelle e mattoni per l’Ospedale Maggiore (Ca’ Granda). La sua storia si intreccia con quella dell’epoca degli Sforza, mantenendo viva la tradizione del cotto artigianale e contribuendo allo sviluppo architettonico di Milano.

"Artigiani del cotto dal 1400". La Fornace Curti fa parte della storia di Milano. La prima bottega era a due passi dalle Colonne di San Lorenzo e fu in questo laboratorio che si realizzarono formelle e mattoni sagomati per l’Ospedale Maggiore (Ca’ Granda). Tutto affidato alla Fornace di Giosuè Curti, nobile al servizio degli Sforza. La tradizione continua attraverso Daria Curti (nella foto, in alto a sinistra), moglie di Alberto, scomparso, che è la padrona di casa di questa cittadella di artisti in via Walter Tobagi 8, tra il Naviglio Grande e la Barona (la sede è rimasta invariata dall’inizio del ’900). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storia della Fornace Curti. Artigiani dall’era degli Sforza

