La squadra Angella e Montevago in panchina Megelaitis ’scivola’ in difesa

La partita si presenta con alcune assenze e variazioni nell’undici titolare. Calapai salta l’appuntamento, mentre Angella, Montevago e Stramaccioni, arrivato recentemente, inizieranno dalla panchina. In panchina, invece, restano Angella e Montevago, mentre Megelaitis si sposta in difesa. La formazione si prepara ad affrontare la sfida con diverse strategie, considerando le assenze e le rotazioni previste.

Calapai salta il confronto (e probabilmente anche il prossimo in casa dell'Ascoli), mentre per motivi differenti Angella, Montevago e Stramaccioni, ultimo arrivato, partiranno dalla panchina. "Montevago anche nella seduta di rifinitura – spiega Giovanni Tedesco – nel provare ha sentito un po' di dolore, quindi lo porto in panchina se ci sarà bisogno". E quindi in attacco, dal primo minuto ci sarà Nepi, che ha debuttato con gol in occasione della gara con il Bra. Mentre in merito ai difensori, l'allenatore del Perugia spiega: "Angella sta molto meglio, è rientrato in squadra, ma parte dalla panchina.

