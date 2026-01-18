Cineconcerto nella sala dell’Arlecchino con “ La sposa della tempesta “ ( The Wreck of the Hesperus ), gioiello custodito da Cineteca Milano, e le musiche di Gino Lucente, che coinvolgerà il pubblico. L’appuntamento è venerdì alle 21 ed è frutto della collaborazione tra la Cineteca e la Casa degli Artisti di Milano. Al centro il film diretto da Elmer Clifton nel 1927. "Un film incredibile per tanti aspetti – sottolinea Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano – e il fatto che l’unica copia superstite sia nell’archivio di Cineteca Milano è un piccolo miracolo. La sua proiezione al San Francisco Silent Film Festival di quest’anno è stata un grandissimo successo, e di questo siamo molto contenti e orgogliosi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “La sposa della tempesta“ con Lucente

“La sposa della tempesta“ con Lucente; Gino Lucente firma un progetto totale tra vinile d’artista e cinema muto; Milano: Gino Lucente. La follia e le montagne di - Evento di Musica, Incontri e cultura in Lombardia.

GINO LUCENTE - Due giorni, due luoghi simbolo della cultura milanese, un unico progetto che intreccia musica, arte visiva e cinema. politicamentecorretto.com

