La Spezia studente accoltellato a scuola | ecco il messaggio dell’Istituto dopo la tragedia

L’Istituto Einaudi Chiodo di La Spezia ha comunicato un grave episodio avvenuto questa mattina, quando uno studente è stato ferito mortalmente da un compagno di classe. La scuola e le autorità stanno collaborando per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza degli studenti. La comunità scolastica si stringe attorno alle famiglie coinvolte in questo triste evento.

All’interno dell’istituto Einaudi Chiodo di La Spezia, nella mattinata di venerdì, uno studente è stato colpito a morte da un compagno di classe. La vittima, Abanoud Youssef, è stata ferita con un coltello all’interno dei locali scolastici da Zouhair Atif. Il gesto, avvenuto durante l’orario scolastico, ha scosso profondamente l’intera comunità. Poche ore dopo l’accaduto, la scuola ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale. Nel messaggio, tutti i componenti dell’Istituto, dalla dirigente agli studenti, dal personale docente e non docente ai rappresentanti degli organi collegiali, hanno espresso vicinanza alla famiglia dello studente ucciso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Morto lo studente accoltellato a scuola a La Spezia: attesa l'ispezione dell'istituto Leggi anche: La Spezia, giovane studente accoltellato a scuola. Il decesso in ospedale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Studente accoltellato a La Spezia, Uil Scuola: “Fatto grave, scuola sia luogo sicuro. No a risposte repressive”; La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: “Accoltellato per foto con ragazza”; Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Fermato un 18enne per l'accoltellamento all'interno di una scuola a La Spezia: ha portato l'arma da casa. La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: “Accoltellato per foto con ragazza” - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, studente ucciso a scuola. tg24.sky.it

