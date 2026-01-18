La Spezia | Frijia Fdi ' da Salis dichiarazioni ipocrite e fuori luogo'

Le dichiarazioni della sindaca di Genova, Silvia Salis, sull’omicidio di un giovane studente a La Spezia hanno suscitato reazioni. Frijia di Fratelli d’Italia ha commentato criticamente, definendo le affermazioni della prima cittadina genovese inappropriate e ipocrite. È importante analizzare con attenzione il contesto e le ragioni di tali polemiche per comprendere meglio il dibattito pubblico su questo tragico evento.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis sull'omicidio del giovane studente di La Spezia sono gravi, fuori luogo e profondamente ipocrite. Di fronte a una tragedia simile, la sinistra dimostra ancora una volta di non saper andare oltre la propaganda ideologica e di usare una morte per attaccare il Governo". Lo afferma Maria Grazia Frijia, deputata di Fratelli d'Italia. "Liquidare come 'decretini spot' le misure sulla sicurezza -aggiunge- è un insulto alle vittime e alle loro famiglie. È esattamente questo approccio buonista e permissivo che negli anni ha prodotto insicurezza, violenza e perdita di ogni riferimento educativo, soprattutto tra i più giovani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Frijia (FdI): "Salis manifestava con Hannoun, Genova tradita"

La presenza di Silvia Salis, sindaco di Genova, in piazza insieme a Mohammad Hannoun, arrestato dall'antiterrorismo, ha suscitato diverse reazioni. Fratelli d'Italia ha evidenziato come questa partecipazione possa rappresentare una forma di compromesso con figure controverse. La vicenda solleva questioni sulla scelta degli alleati e sulla gestione delle relazioni pubbliche in ambito politico.

