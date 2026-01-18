A La Spezia, Zouhair Atif, considerato uno studente modello, ha commesso un gesto grave, uccidendo un coetaneo all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo. La vicenda solleva domande sulla percezione della realtà e le motivazioni dietro comportamenti così estremi. In un contesto già complesso, emerge la necessità di riflettere sulle dinamiche giovanili e sulla sicurezza nelle scuole italiane.

I professori lo descrivono come uno "studente modello". Ma Zouhair Atif, lo studente di 19 anni che ha ucciso a coltellate il 18enne Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, aveva forse una doppia anima. E i compagni di scuola di entrambi, scrive il Corriere della Sera, rivelano come nell'ultimo periodo avesse manifestato inquietanti propositi a una insegnante dell'istituto. "Lei fece un incontro con i ragazzi e chiese a ognuno di esprimere un sogno. Quando fu il turno di Atif, lui se ne uscì così: 'Mi piacerebbe vedere che emozione si prova a uccidere una persona'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Spezia, Atif e la frase choc prima di uccidere: "Cosa succede in Italia?"

Omicidio a scuola a La Spezia, i compagni di Atif: “Una volta disse voglio provare cosa si prova a uccidere”

A La Spezia, un 18enne ha commesso un omicidio in una scuola, suscitando preoccupazione tra studenti e insegnanti. I compagni rivelano che il ragazzo aveva espresso il desiderio di scoprire cosa si prova a uccidere, mentre alcuni insegnanti sottolineano il suo amore per lo studio e la sua generosità, ma anche un lato oscuro. Un episodio che solleva domande sulla complessità della personalità e sui segnali premonitori.

"Vorrei sapere cosa si prova a uccidere", le parole choc che Atif rivolse all'insegnante. E il padre chiede scusa

Sono emersi nuovi dettagli sul tragico episodio presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove Zouhair Atif, 19 anni, aveva espresso interesse per il tema dell’uccisione, rivolgendo domande delicate a un insegnante. Il padre del giovane ha successivamente chiesto scusa per quanto accaduto. Questa vicenda solleva riflessioni sulla gestione delle emozioni e dei comportamenti degli studenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Accoltellamento in classe a La Spezia, Atif disse alla prof: «Vorrei sapere cosa si prova quando si uccide» x.com

Tragedia a La Spezia: Zouhair Atif, 19 anni, marocchino e studente dell’Istituto professionale “Domenico Chiodo”, ha accoltellato in aula Youssef Abanoub, 18 anni, studente di origini egiziane. L’aggressione è avvenuta durante una pausa dalle lezioni: You - facebook.com facebook