A 96 anni, la signora delle lampadine continua a gestire con dedizione il negozio “Centro Luce Acqua Gas” di corso Garibaldi, nei pressi del Teatro Strehler. La sua presenza stabile e discreta rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, testimoniando passione e costanza nel tempo. Un esempio di impegno quotidiano che arricchisce il tessuto storico e sociale del quartiere.

La “signora delle lampadine“ di corso Garibaldi è al suo posto, dietro il bancone di “ Centro Luce Acqua Gas “ al civico 11, a due passi dal Teatro Strehler. Si chiama Franca Re Dionigi e compirà 97 anni il prossimo 21 agosto. "L’attività – racconta – è nata nel 1922 e mio padre Umberto la rilevò nel 1939". Da decenni è lei a tenere le redini. Ogni giorno è uguale all’altro ma nello stesso tempo diverso, "perché cambiano i clienti e cambiano le storie che ascolto. Ma c’è sempre chi ha bisogno di lampadine, e io sono qui". Nel 1939 la bottega era a pochi passi, in uno spazio dello stesso palazzo, all’angolo con l’allora via Degli Angioli, e si trova nella sede attuale dagli anni Settanta, in un locale dello stesso caseggiato di proprietà del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La signora delle lampadine. A 96 anni dietro il bancone

Leggi anche: L’incredibile storia di Poldina, 96 anni e una vita dietro il bancone

Leggi anche: Passioni al bancone . Il Caffè delle Scienze festeggia 102 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La signora delle lampadine. A 96 anni dietro il bancone.

Invitiamo gentilmente la Signora che si è portata via la chiave del bagno di restituirla al più presto possibile. Grazie - facebook.com facebook