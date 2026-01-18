La serie TV di God of War Ryan Hurst è onorato di interpretare Kratos

La serie TV di God of War, interpretata da Ryan Hurst nel ruolo di Kratos, sta avanzando verso una fase importante. Sony e Amazon hanno confermato ufficialmente la partecipazione dell’attore, suscitando interesse tra gli appassionati. La scelta di Hurst, noto per le sue interpretazioni intense, rappresenta un passo significativo nel progetto, in attesa di ulteriori dettagli sulla produzione e sulla direzione artistica della serie.

La serie TV di God of War entra in una fase cruciale con la conferma di Ryan Hurst nel ruolo di Kratos, con l’annuncio ufficiale di Sony e Amazon in grado immediatamente di attirare l’attenzione degli appassionati, sia per il peso del personaggio sia per il profilo dell’attore scelto. Hurst, noto per le sue interpretazioni intense e fisicamente carismatiche, ha accolto il ruolo con entusiasmo, sottolineando il legame personale che lo unisce alla saga. La produzione, destinata a Prime Video, è già stata pianificata su due stagioni, segnale di una forte fiducia nel progetto. Poco dopo l’annuncio, Ryan Hurst ha commentato la notizia sui social con un messaggio diventato rapidamente virale: “ Un tempo giocavo nei suoi panni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

La serie TV di God of War, disponibile su Prime Video, porta sullo schermo la storia di Kratos e Atreus, focalizzandosi sulla fase norrena della saga. Interpretato da Ryan Hurst, Kratos rivive in un adattamento live action che ripercorre gli eventi dei capitoli del 2018 e di God of War Ragnarök, offrendo agli appassionati un’ulteriore prospettiva sulla celebre narrazione videoludica.

