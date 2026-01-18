La Serie A ha smarrito i gol ed è il trionfo del corto muso

La Serie A si sta caratterizzando per risultati sorprendenti, come dimostra la recente sfida tra Cagliari e Juventus. I sardi hanno vinto con un solo tiro in porta, mantenendo il possesso palla per gran parte dell'incontro, anche oltre il 78% nella ripresa. Un esempio di come, in questa fase, il risultato possa dipendere anche da strategie difensive e gestione del gioco, più che dalla quantità di occasioni create.

Il Cagliari ha battuto la Juventus facendo un solo tiro in porta e lasciando il pallone per quasi tutta la partita all’avversario: 78% possesso palla bianconero complessivo, nella ripresa addirittura superiore. Juventus che contro Cagliari e Lecce ha raccolto un misero punticino pur avendo concluso verso lo specchio avversario oltre quaranta volte. Stesso destino del Como contro il Milan, del Parma nella trasferta a Napoli di metà settimana e – a parti invertite – dello stesso Milan quando ha sbattuto addosso al muro di Genoa e Fiorentina. E’ un campionato in cui domina il pragmatismo, il trionfo della vecchia teoria postulata da Jose Mourinho secondo cui a calcio si può giocare, pure bene, lasciando il possesso all’avversario per organizzarsi in difesa e ripartire. 🔗 Leggi su Panorama.it

