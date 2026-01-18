La scomparsa di Antonella Ago e i viaggi ‘fantasma’ | nessuna pista esclusa ora si teme il peggio

Le indagini sulla scomparsa di Antonella Ago, titolare di un'agenzia viaggi a Fano, proseguono con attenzione. Le forze dell’ordine stanno valutando tutte le ipotesi, dal semplice allontanamento a eventuali eventi più gravi come un incidente o un episodio violento, senza escludere alcuna pista. La vicenda resta aperta, e le autorità continuano a cercare risposte in un quadro di incertezza crescente.

Fano, 18 gennaio 2026 – Le indagini non si fermano alla pista della fuga. A proposito della scomparsa di Antonella Ago, la 64enne fanese titolare dell’ agenzia viaggi di via Froncini, i carabinieri di Fano, da giorni al lavoro per cercare di risolvere il giallo, stanno valutando tutti gli scenari compatibili con un allontanamento improvviso, compresi un evento violento, un malore o anche un incidente. Non perché vi siano riscontri specifici in tal senso, ma perché l’assenza totale di tracce impone di non scartare nulla in questa fase d’indagine. La professoressa di Can Yaman al liceo di Istanbul: “Mi ricordo bene di lui, era bravo ed educato” La sparizione di Antonella e tutti gli scenari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

