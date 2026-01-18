La Samb cerca la vittoria perduta | In campo entusiasmo e serenità

La Samb è alla ricerca di una vittoria a Forlì, fondamentale per migliorare la posizione in classifica. Dopo un periodo senza successi, con tre pareggi e una sconfitta sotto la guida di D’Alesio, i biancocelesti desiderano riprendere fiducia e ritrovare entusiasmo e serenità in campo. La partita rappresenta un’occasione importante per invertire il trend e rilanciare il cammino stagionale.

La Samb cerca a Forlì l'ennesima svolta al suo campionato. I numeri la impongono con Eusepi e compagni che non vincono dallo scorso 27 settembre e che sono reduci da tre pareggi ed una sconfitta con la gestione D'Alesio. Un'inversione di marcia espressamente richiesta daIla classifica che vede, al momento, i rossoblù con un solo punto di vantaggio sulla zona play out. Tornare dalla trasferta romagnola con un risultato positivo potrebbe essere importante. D'Alesio ha già affrontato il Forlì con il Rimini, vincendo per 1-0. "La svolta l'aspettiamo sempre - dice Filippo D'Alesio - sarà una sfida importante ma non è l'ultima giornata di campionato.

