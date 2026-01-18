La Russia gongola per i nuovi dazi di Trump all’Europa | Fine dell’Alleanza ne parleranno a Davos?

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di imporre nuovi dazi sull’Europa hanno suscitato preoccupazione tra gli alleati europei. La Russia e la Cina, approfittando delle divisioni emergenti, sembrano rafforzare la loro posizione strategica. La situazione evidenzia come le tensioni commerciali possano influenzare gli equilibri internazionali, mentre l’Europa si prepara a discutere delle implicazioni di queste decisioni, anche a livello di incontri come il Forum di Davos.

«La Cina e la Russia devono essere al settimo cielo. Sono loro a trarre vantaggio dalle divisioni tra gli alleati», scrive l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas su X al termine dell'ennesima giornata da incubo per l'Europa: quella in cui Donald Trump ha minacciato nuovi dazi del 10% su tutti quei Paesi europei "rei" di sostenere anche con truppe l'indipendenza della Groenlandia. Neanche il tempo di pensarci e la profezia di Kallas pare già avverarsi. A mettere il dito nella piaga colossale che divide Europa e Stati Uniti arriva un fedelissimo di Vladimir Putin. Kirill Dmitriev, consigliere dello Zar cui sono affidati i contatti con la Casa Bianca per il tramite di Steve Witkoff, scrive che i nuovi dazi di Trump ai Paesi europei ( 10%, dovrebbero scattare il 1° febbraio) significano il « crollo dell'unione transatlantica.

Groenlandia – Parigi, Berlino e Stoccolma contro i nuovi dazi di Trump: “Non ci faremo intimidire”. Ue: “Spirale discendente” - Le nuove minacce di dazi annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in relazione alla Groenlandia aprono un nuovo fronte di tensione ... ilfattoquotidiano.it

Trump ha annunciato nuovi dazi contro i paesi europei che hanno inviato soldati in Groenlandia - Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, con un post sul social network Truth, che verranno imposti nuovi dazi agli otto paesi europei che hanno mandato soldati in ... ilpost.it

Le tensioni tra Russia e Ucraina con Mosca che fornisce quelle che ritiene le prove dell'attacco di Kiev a una residenza di Putin. La corrispondente Liana Mistretta #GR1 - facebook.com facebook

