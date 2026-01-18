Sabato 17 gennaio, torna in TV La Ruota della Fortuna, l’appuntamento d’intrattenimento del prime time. Dopo il successo della precedente puntata de La Ruota dei Campioni, lo show ritorna in una versione leggermente ridotta, lasciando spazio a Maria De Filippi con C’è Posta per Te. Samira Lui, tra le concorrenti, sorprende con la sua sincerità: “A tavola non ho mezze misure”.

Dopo il grande successo de La Ruota dei Campioni andata in onda di venerdì, sabato 17 gennaio si torna con il tradizionale appuntamento dell’access prime time con La Ruota della Fortuna, anche se in versione leggermente ridotta per lasciare spazio a Maria De Filippi con C’è Posta per Te. Puntata dunque più breve per la Ruota, ma sempre super frizzante come ci hanno abituato i conduttori Gerry Scotti e Samira Lui che hanno intrattenuto concorrenti e pubblico da casa con la loro professionalità e simpatia. E tra un cruciruota e una manche a tema, c’è stato spazio anche per un’inaspettata confessione di Samira che ha rivelato a Gerry e ai telespettatori di non avere mezze misure quando si parla di cibo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende tutti “A tavola non ho mezze misure”

