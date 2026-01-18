La Rummo Samnium Benevento si sblocca | sbancata Battipaglia dopo 14 ko di fila

Dopo quattordici sconfitte consecutive, la Rummo Samnium Benevento ottiene una vittoria in trasferta a Battipaglia. Un risultato che rappresenta un importante passo avanti per la squadra, che cerca di risollevarsi dopo un periodo difficile. La vittoria segnala un possibile punto di svolta e offre nuove speranze per il proseguo della stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo quattordici sconfitte consecutive, arriva finalmente la tanto desiderata vittoria in trasferta per la Rummo Samnium Benevento. Risultato finale 53-61 al PalaZauli di Battipaglia dove le giallorosse hanno sfoderato una prestazione tutta cuore e grinta, portando a casa due punti vitali. Partenza praticamente perfetta per la Rummo che nei primi 7 minuti di gioco tocca addirittura il 15-0, chiudendo il primo periodo sul 18-4. Nel secondo quarto arriva la rimonta delle padrone di casa, ma la Samnium tiene botta e va all’intervallo lungo sul +11. Al rientro dagli spogliatoi, il match vede continui break da una parte e dall’altra, ma il parziale decisivo lo piazza la Rummo nella parte centrale del quarto quarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Nextra Napoli Women Basketball chiude l’anno col sorriso: battuta la Rummo Samnium Benevento

Leggi anche: Yolo+ Cestistica Benevento, le cinghialesse si aggiudicano il derby contro la Samnium

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE DALLO ZAULI - SERIE B FEMMINILE OMEPS Silotrailers Battipaglia Rummo Samnium Benevento La diretta a questo link https://www.twitch.tv/polisportivabattipagliese - facebook.com facebook