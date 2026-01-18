La replica del Comune | Il confronto c’è stato Contenere la rendita è interesse pubblico

Il Comune ribadisce che il confronto sulla questione è avvenuto e che contenere la rendita rappresenta un interesse pubblico. Moroni sottolinea che il coinvolgimento non è stato mancato, evidenziando l’esistenza di un tavolo di discussione attivo da oltre due anni. La discussione rimane quindi centrata su un percorso condiviso, con l’obiettivo di trovare soluzioni equilibrate e trasparenti.

Moroni "Mancato coinvolgimento? È un tema che non esiste. Stiamo parlando di un tavolo operato da oltre due anni. La polemica nasce sulla 'salvaguardia'". Con salvaguardia, Raffaele Laudani intende "il meccanismo che consente di congelare gli interventi privati non conformi alle regole in via di approvazione, o conformi alle nuove, ma non a quelle in vigore". La Giunta, nella seconda variante al Pug (Piano urbanistico generale), ha disposto che i suoi effetti siano prodotti sin dall'assunzione della proposta di piano: un aspetto cardine della variante, da cui secondo l'assessore sono nate le controversie con gli Ordini, che hanno parlato di "scarso coinvolgimento".

