La paraboxe entra nella Federazione | al via la nuova stagione

Firenze si prepara ad accogliere il primo collegiale nazionale di paraboxe, un evento che segna l’ingresso ufficiale di questa disciplina nella Federazione Pugilistica Italiana. L’appuntamento, in programma venerdì e sabato, rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la diffusione della paraboxe in Italia, promuovendo il confronto tra atleti e tecnici e consolidando il ruolo della disciplina nel panorama sportivo nazionale.

Firenze, 18 gennaio 2026 – Venerdì e sabato prossimi Firenze ospiterà un appuntamento destinato a segnare un passaggio decisivo per la boxe italiana: il primo collegiale nazionale di allenamento di paraboxe, per l'ingresso ufficiale di questa disciplina nella Federazione Pugilistica Italiana. L'iniziativa si svolgerà nella palestra Dinamika Special Boxe allo Stadio di Porta Romana, in Largo Armando Segato, sede secondaria della ASD Sempre Avanti Firenze, e rappresenta l'avvio concreto di una fase strutturata, federale e continuativa per la paraboxe. A sottolinearne il valore è la dottoressa Mariangela Verna, vicepresidente vicario della FPI, che definisce questo appuntamento una vera dichiarazione di intenti, capace di trasformare una possibilità in un percorso riconosciuto e stabile.

