La pagella di Giorgino analizza il ruolo di Giorgia Meloni come leader, evidenziando la sua empatia e il carisma riconosciuti anche a livello internazionale. La sua capacità di influenzare la scena politica potrebbe risultare decisiva nel contribuire a stabilizzare il contesto globale. L’analisi si inserisce nel quadro più ampio dei processi di formazione delle leadership politiche, sia a livello nazionale che internazionale, dove elementi quali la comunicazione e la presenza sono fondamentali.

“Nei processi di strutturazione delle leadership politiche, a livello nazionale e internazionale, da sempre sono presenti alcuni elementi. Tra essi spiccano i valori culturali, la visione strategica, la resilienza alle avversità, la capacità di guidare gli altri senza ricercare solo il successo personale, ma puntando al benessere collettivo e agli interessi del Paese che si rappresenta. In qualche caso agli ingredienti appena elencati se ne aggiunge un altro. Un aspetto al quale non sempre in passato è stato dato il giusto rilievo: l’empatia”. Lo sottolinea in un editoriale sulla ‘ Gazzetta del Mezzogiorn o’ F rancesco Giorgin o evidenziando come “quando questo «sentire comune, «questo «immedesimarsi uno con l’altro» fa da cornice agli incontri tra primi ministri, alle relazioni tra gli Stati, specie nella complessità dell’attuale scenario internazionale, il rapporto che si riesce a creare a livello personale diventa lo strumento più performante”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

