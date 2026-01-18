La nigeria di Lookman è di bronzo | battuto l’Egitto ai rigori Ademola segna quello decisivo

La Nigeria di Ademola Lookman si è aggiudicata la medaglia di bronzo alla Coppa d’Africa, vincendo ai rigori contro l’Egitto nella partita per il terzo posto disputata a Casablanca. La sfida si è conclusa con un risultato equilibrato, con Lookman che ha segnato il rigore decisivo, contribuendo al successo della squadra nigeriana. Un risultato importante per la nazionale, che conclude il torneo con un piazzamento di rilievo.

Bronzo nerazzurro: la Nigeria di Ademola Lookman ha conquistato la medaglia di bronzo nella Coppa d’Africa, battendo l’Egitto ai rigori nella finalina per il terzo posto che si è giocata sabato 17 gennaio a Casablanca. L’attaccante dell’Atalanta è stato ancora una volta protagonista in positivo della cavalcata dei suoi, visto che si è incaricato di calciare e segnare il rigore decisivo nella serie finale, il quinto dei suoi, con tanti ringraziamenti al suo portiere Nwabali, capace di pararne due agli avversari e facilitando il compito ai suoi compagni tiratori. Gli stessi rigori erano stati fatali alla Nigeria in semifinale contro il Marocco padrone di casa: in quel caso Lookman non era stato tra i primi quattro tiratori, ma anche alla luce di quanto visto nella finalina, è probabile che fosse stato designato per l’ultimo, quinto decisivo rigore, inutile in quel caso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Lookman segna, Salah sbaglia: la Nigeria batte l'Egitto ai rigori nella finale per il 3° posto

Nella finale per il terzo posto, la Nigeria ha battuto l'Egitto ai rigori, grazie al gol di Lookman, mentre Salah ha sbagliato il suo tiro. Dopo la sconfitta contro il Marocco, le Super Aquile si sono riscattate conquistando il terzo gradino del podio. La partita si è decisa ai calci di rigore, confermando la determinazione della squadra nigeriana in questa competizione.

Coppa d’Africa, Lookman regala il terzo posto alla Nigeria: battuto l’Egitto ai rigori della finalina

Nella partita per il terzo posto della Coppa d’Africa 2025, la Nigeria ha battuto l’Egitto ai rigori, grazie a un gol di Lookman. La sfida ha concluso il torneo con un risultato equilibrato e deciso ai calci di rigore, offrendo un finale sobrio e rispettoso per entrambe le squadre. Ecco un riepilogo degli eventi principali di questa importante finale di consolazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La #Nigeria conquista il terzo posto in Coppa d'Africa superando l'#Egitto alla lotteria dei rigori: decisivo il penalty trasformato da Ademola #Lookman, che vince il duello a distanza con #Salah e si prepara a tornare all'#Atalanta con il futuro in bilico. #calcion - facebook.com facebook

Coppa d'Africa, la Nigeria chiude terza: Lookman decisivo, l'Egitto di Salah ko ai rigori x.com