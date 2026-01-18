La morte di Debora in ospedale eseguita l' autopsia | indagini su presunte omissioni

Nella serata di venerdì è stata eseguita l’autopsia su Debora Minutoli, la donna di 41 anni deceduta l’8 gennaio presso l’ospedale di Patti. Le indagini si concentrano su eventuali omissioni o errori durante il suo trattamento medico, al fine di chiarire le cause del decesso e fare luce sulla situazione.

E' stata eseguita nella serata di venerdì l'autopsia su Debora Minutoli, la 41enne deceduta l'otto gennaio all'ospedale di Patti. Il medico legale Giovanni Andò ha effettuato l'esame ed entro novanta giorni dovrà consegnare la documentazione alla procura di Patti. L'indagine è seguita dal Pm Vittorio Fiume e da quanto si apprende si sta valutando con molta dedizione cosa sia successo in particolare tra le sei del sei gennaio e la sera - secondo l'accusa - dello stesso giorno quando sarebbero soltanto iniziati i primi esami sulla donna che si era presentata al Pronto soccorso di Patti con febbre alta e tosse. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

