La moda sfila sugli sci Ecco la tuta di Armani che veste gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina

La moda si fa presente anche in ambito sportivo, unendo stile e funzionalità. La nuova tuta di Armani, indossata dagli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina, rappresenta questa sintesi. Un esempio di come il design possa valorizzare l’immagine istituzionale, senza perdere di vista l’equilibrio tra eleganza e praticità. In un contesto di grande visibilità, l’abbigliamento diventa un elemento di comunicazione e identità.

Milano, 17 gennaio 2026 – La moda, quando si mette in tuta, diventa soft power: non conquista territori, conquista percezioni. EA7 Emporio Armani entra nel racconto di Milano Cortina 2026 come Partner della Fondazione e Official Outfitter di Italia Team, e aggiunge un dettaglio da geopolitica degli accessori, il ruolo di Olympic and Paralympic Eyewear Partner. Il volto è Sofia Goggia, conferma di un’innovazione tecnica che non vuole essere teoria, ma performance. Come da rituale olimpico, la firma arriverà anche in passerella istituzionale: le divise che gli atleti indosseranno alla cerimonia inaugurale del 6 febbraio, allo Stadio di San Siro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La moda sfila sugli sci. Ecco la tuta di Armani che veste gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina Leggi anche: Biathlon: la disciplina che unisce sci e tiro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Leggi anche: Biathlon: la disciplina che unisce sci e tiro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Winter Reloaded: Dsquared2 accende la passerella tra Olimpiadi e heritage; I migliori look da sci di Lady Diana e come ricreare il suo stile sulle piste nel 2026. La moda sfila sugli sci. Ecco la tuta di Armani che veste gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina - le divise che gli atleti indosseranno alla cerimonia inaugurale del 6 febbraio, allo Stadio ... quotidiano.net

