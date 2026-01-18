La misura per i neogenitori In Consiglio da remoto

A partire da domani, i consiglieri neogenitori potranno partecipare ai lavori d’aula da remoto, facilitando la conciliazione tra impegni familiari e attività istituzionali. La prima a usufruire di questa misura sarà Maria Piazza, recentemente diventata mamma per la terza volta, a Concorezzo. Questa novità mira a rendere più accessibile la partecipazione dei neo genitori alle sedute consiliari, promuovendo un ambiente più inclusivo e flessibile.

Da domani i consiglieri neogenitori potranno partecipare da remoto ai lavori d'aula. A inaugurare il nuovo corso, a Concorezzo, sarà Maria Piazza, da poco mamma per la terza volta. Il Comune ha approvato una modifica al regolamento, obiettivo tutelare maternità e paternità, una misura che aiuta a conciliare senza escludere. I neogenitori potranno scegliere tra la presenza dal vivo e la partecipazione online alle sedute del Consiglio comunale. "Un'opzione garantita solo in pochi casi", sottolinea l'amministrazione. Nella seduta di domani, Piazza potrà collegarsi in videoconferenza senza doversi allontanare dalla figlia nata il 13 dicembre scorso.

