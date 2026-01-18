La Megabox si ferma a 8 | fa festa Chieri

Da ilrestodelcarlino.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Megabox si ferma alla settima giornata, con una sconfitta a Chieri contro Reale Mutua Fenera 3-0. La squadra di casa ha conquistato il successo grazie a prestazioni efficaci e ben organizzate, mantenendo un ritmo costante durante l’intero incontro. Di seguito, i dettagli dei giocatori e il punteggio finale dell’incontro.

Reale Mutua Chieri 3 Megabox 0 REALE MUTUA FENERA CHIERI: Kunzler 11, Gray 4, Németh 16, Nervini 11, Cekulaev 7, Van Aalen 5; Spirito (L), Dambrink, Antunovic, Alberti. N.e. Degradi, Ferrarini, Bonafede (L), Bah. All. Negro. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 6, Butigan 3, Bartolucci 1, Omoruyi 5, Candi 5, Bici 12; De Bortoli (L), Ungureanu 5, Carletti 3, Lázaro, Thokbuom 2. N.e. Stoyanova, Feduzzi, Kovaleva (L). All. Pistola. Arbitri: Canessa e Serafin. Parziali: 27-25 (29’), 25-19 (23’), 25-22 (27’) Note: spettatori 1.253. Si spezza la striscia vincente. Dopo otto successi consecutivi, la Megabox si inceppa e viene battuta in trasferta dalla quarta forza del campionato, la Reale Mutua Fenera Chieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la megabox si ferma a 8 fa festa chieri

© Ilrestodelcarlino.it - La Megabox si ferma a 8: fa festa Chieri

Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 si ferma sul più bello: Chieri espugna la ChorusLife Arena al tiebreak

Leggi anche: Scandicci-Novara per cuori forti, che duello tra Antropova e Tolok. Chieri ferma Vallefoglia, la lotta salvezza si infiamma

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Megabox si ferma a 8: fa festa Chieri; La Megabox non si ferma: doppio 3-0 e quarti di Challenge Cup conquistati; Pallavolo A1F – Si ferma ad 8 la serie di successi di Vallefoglia, Chieri la supera 3-0 e continua la sua strada; La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ferma la marcia di Vallefoglia.

megabox ferma 8 faPallavolo A1F – Si ferma ad 8 la serie di successi di Vallefoglia, Chieri la supera 3-0 e continua la sua strada - La Reale Mutua Fenera Chieri ferma la marcia della lanciatissima Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia infliggendole la prima sconfitta dopo otto vittorie di fila in campionato. ivolleymagazine.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.