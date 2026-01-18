La mappa delle scuole al freddo c' è anche il liceo Ainis

La Flc di Messina denuncia le condizioni delle scuole cittadine, tra cui il liceo Ainis, colpite dalla mancanza di riscaldamento. La situazione rende difficile lo svolgimento delle attività scolastiche, coinvolgendo studenti, docenti e personale Ata. È importante intervenire tempestivamente per garantire ambienti sicuri e adeguati, affinché l’attività educativa possa continuare nel rispetto delle esigenze di tutti.

Diverse caldaie guaste o in blocco, la mappa delle scuole rimaste al freddo
Lunedì 12 gennaio, i tecnici della Provincia di Modena hanno condotto una mappatura delle condizioni degli impianti di riscaldamento nelle scuole superiori della zona. L’analisi ha evidenziato diverse caldaie guaste o in blocco, lasciando alcune strutture al freddo. Questo intervento si inserisce nel quadro delle verifiche già avviate nei giorni precedenti, con l’obiettivo di individuare le criticità e pianificare interventi di riparazione efficaci.

