Una nuova scoperta riguarda il furto della collezione ‘Jazz’ di Matisse in Brasile, avvenuto vent’anni fa. La banda d’arte aveva preso di mira opere di grande valore, tra cui un dipinto rubato nel 2010. Nel contesto internazionale, musei come il Centre Pompidou e il Musée d’Art Moderne di Parigi si impegnano a recuperare e valorizzare le opere di Henri Matisse, testimonianza della rilevanza storica e culturale dell’artista.

New York – Con il Centre Pompidou chiuso per una ristrutturazione da cinque anni e cinquecento milioni, il Musée d’Art Moderne di Parigi ha ritrovato centralità e ha ricevuto da pochi giorni la generosissima donazione di oltre sessanta opere di Henri Matisse, da parte degli eredi dell’artista: nonostante il furto del suo dipinto “Pastorale”, nel 2010. Anche una banda di ladri brasiliani ha preso di mira proprio Matisse e ha portato a segno un audace colpo alla Biblioteca Mario de Andrade di San Paolo: dopo aver sequestrato rapidamente una guardia giurata e una coppia di anziani in visita, hanno portato via il 7 dicembre scorso una collezione di stampe di Matisse e una di Candido Portinari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La maledizione di Matisse in Brasile, rubata la collezione ‘Jazz’: il blitz della banda d’arte 20 anni dopo lo stagista scassinatore

