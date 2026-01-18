La lista di Guiggiani | Ecco i miei 5 nomi Turbine? Fa quello che la Contrada dice

Guiggiani, capitano della Giraffa, riflette sulla propria passione per il Palio e la caccia. In un confronto tra queste attività, emerge il ruolo della passione come elemento comune. La sua esperienza e il rispetto delle tradizioni si intrecciano in un contesto che valorizza il valore della dedizione e della cultura locale. Un esempio di come le passioni personali possano riflettersi nel rispetto delle consuetudini e delle radici storiche.

di Laura Valdesi SIENA Capitano della Giraffa Guido Guiggiani, è appena rientrato da caccia. C'è qualcosa che accomuna questa passione con l'altra per il Palio? "Già pronunciata la parola giusta: passione. Serve in entrambi i casi smisurata. Obiettivamente, sono più i sacrifici dei benefici. Alla fine la passione, appunto, ti fa alzare la mattina quando è buio, ti fa andare a caccia. Spesso non prendi niente. A volte va bene". C'è qualche fantino cacciatore? "Qualcuno sì, parecchi contrari a questa attività". Quando è stato eletto nel 2021 ha detto che la Giraffa vince tanto ma pretende molto dai suoi capitani: le cose vanno fatte con applicazione.

