La Fiorentina espugna Bologna 1-2 Onora Commisso e aggancia il terz' ultimo posto

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante a Bologna, battendo i padroni di casa 2-1. Con questa vittoria, la squadra viola si avvicina alla zona di salvezza, agganciando il terz'ultimo posto in classifica. La gara si è conclusa con i gol di Mandragora e Fabbian, mentre Piccoli ha segnato per il Bologna. Un risultato che può rappresentare un passo avanti nella stagione dei toscani.

BOLOGNA-FIORENTINA 1-2 RETI: 19'pt Mandragora, 45'pt Piccoli; 43'st Fabbian. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 5.5 (1' st Zortea 6), Casale 5.5, Heggem 5, Miranda 5.5; Pobega 5.5 (27' st Ferguson 6), Freuler 5.5 (1'st Moro 5.5); Orsolini 5 (1'st Rowe 6.5), Odgaard 5 (1'st Fabbian 6.5), Cambiaghi 5; Castro 5.5. In panchina: Pessina, Skorupski, Vitik, De Silvestri, Lykogiannis, Sulemana, Dominguez, Immobile, Dallinga. Allenatore: Italiano 5. FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Dodo 7, Comuzzo 6, Pongracic 6.5, Gosens 6; Fagioli 6.5 (49'st Ranieri sv), Mandragora 7 (27' st Brescianini 6), Ndour 6 (27' st Sohm 6); Parisi 6.

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante nel match contro il Bologna, dimostrando determinazione e carattere. Nonostante le difficoltà, i viola sono riusciti a conquistare tre punti fondamentali in un momento delicato, segnando un passo avanti nel campionato. Un risultato che testimonia la volontà della squadra di reagire e di proseguire il percorso con impegno e serenità.

